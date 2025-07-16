Кремль призвал оказать давление на Украину для прямых переговоров

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Российские власти ожидают от всех участников мирного процесса, включая США, оказания давления на Украину, чтобы третий раунд прямых переговоров состоялся. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы всех призываем это сделать. В данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов — президента Трампа и его команды. Много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании. Мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. На последней встрече стороны договорились об обмене военнопленными и передали друг другу меморандумы с условиями прекращения огня. Обсудить документы делегации должны на следующих переговорах, но перед этим, как поясняли украинские власти, должны быть завершены обмены.

Президент США Дональд Трамп в последние дни критиковал Россию за отсутствие прогресса в урегулировании конфликта и говорил, что разочарован Владимиром Путиным. Американский лидер пригрозил ввести 100-процентные пошлины на российские товары, если мир на Украине не будет достигнут через 50 дней. МИД России подобные ультиматумы назвал неприемлимыми.