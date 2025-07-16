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Армения подала заявку на членство в ШОС
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Армения обратилась в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с просьбой о вступлении в организацию. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Новости Армения».

«И это укладывается в нашу повестку балансирования и проведения сбалансированной внешней политики. И мы продолжим работать»,— отметил Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Он напомнил, что сейчас у Армении есть статус наблюдателя в этой организации.

В начале июля МИД Армении заявлял о желании страны стать членом ШОС. Тогда в ведомстве подчеркивали приверженность принципам организации — территориальной целостности, неприменению силы и нерушимости границ.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В состав ШОС входят десять стран: Россия, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Иран и Беларусь. Заседание глав государств—членов ШОС пройдет в конце августа—начале сентября 2025 года в Китае.

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