Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие, – Пашинян

CentralAsia (CA) - Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем заморозит свое участие. Об этом заявил на пресс-конференции премьер страны Никол Пашинян, сообщает News.am.

«Что касается вопроса о выхода или невыходе из ОДКБ. Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие», - сказал Пашинян.

Он также добавил, что страна стремится получить полноправное членство в Европейском союзе, однако этот процесс является сложным для любой страны.

«Мы зафиксировали с нашими европейскими коллегами, что это непростой процесс, требующий согласия всех членов. Страна должна соответствовать определенным стандартам», - сказал он.

По словам Пашиняна, в рамках этого процесса в Армении осуществляются реформы для соответствия евростандартам: «Есть два варианта: страну либо принимают в ЕС, либо нет. Если даже нет - Армения поднимается на уровень евростандартов».

Армения заморозила участие в ОДКБ год назад. В марте 2025 года — прекратила финансировать организацию.