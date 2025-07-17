Монгольские девушки одержали победу над сборной Островов Кука. Видео

CentralAsia (MNG) - Сборная Монголии победила сборную Островов Кука в третьем матче группового этапа Кубка Азии ФИБА среди женщин 2025 года (FIBA Women's Asia Cup 2025 Division B) сo счётом 82 - 55.

Во втором матче монгольские девушки уступили Ирану.

Сборная Монголии победила команду Островов Кука в финальном матче группового этапа Кубка Азии ФИБА среди женщин 2025 года в Дивизионе B и вышла в следующий раунд, заняв 2-е место в своей группе!

Острова Кука (Cook Islands) — архипелаг и одноимённое самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией в южной части Тихого океана в Полинезии. Граничит с водами Кирибати на севере, Французской Полинезии на востоке, Ниуэ, Американским Самоа, Токелау на западе и с нейтральными тихоокеанскими водами на юге.

В 1888 году острова стали протекторатом Британской империи, а в 1901 году были переданы в управление Новой Зеландии. В 1965 году они стали самоуправляемым государственным образованием в содружестве с Новой Зеландией. Острова Кука — член Южнотихоокеанской комиссии и Форума тихоокеанских островов.

Большинство стран мира не признаёт Острова Кука субъектом международного права, однако 63 государства и Европейский союз поддерживают с ними дипломатические отношения.

источник: MiddleAsianNews

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