Король Тонги Тупоу VI поздравил Монголии с Национальным праздником Наадам

CentralAsia (MNG) -

Глава Королевства Тонга Тупоу VI поздравил народ Монголии и монгольского лидера Хурэлсуха Ухнаа с Национальным праздником Наадам.

В послании говорится:

«По случаю Национального праздника, который является символом монгольской культуры, традиций и национальной гордости, я хотел бы передать Вашему Превосходительству свои приветствия и пожелать монгольскому народу прогресса и процветания».

Ахоэиту Унуакиотонга Тукуахо (после вступления на престол в 2012 году — Тупоу VI) родился 12 июля 1959 года. Он был третьим сыном и младшим ребенком короля Тауфа’ахау Тупоу IV.

Свою карьеру будущий король начал со службы в военно-морских силах. Поступив на службу в 1982 году, он закончил свою военную карьеру в 1998 году. С 1998 по 2004 год он одновременно занимал посты министра иностранных дел и министра обороны, сменив на этом посту своего старшего брата Сиаоси Тупоу V.

В 2000 он также был назначен премьер-министром государства, но покинул этот пост в 2006 году по неизвестной причине. Престол занял в 2012 году после смерти старшего брата, короля Джорджа Тупоу V. При этом официальная церемония коронации состоялась лишь 3 года спустя - в 2015 году.

Королевство Тонга (Puleʻanga Fakatuʻi ʻo Tonga, англ. Kingdom of Tonga) — государство в Полинезии. Граничит на севере с водами Самоа, на востоке — с территориальными водами Ниуэ, на западе — с водами Фиджи. Протяжённость прибрежной полосы — 419 км. Тонга расположена на 177 островах одноимённого архипелага. Общая площадь — 748 км². Население страны — 100 651 чел. (2016, оценка).

Столица — Нукуалофа. Государственный язык — тонганский.

источник: MiddleAsianNews

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