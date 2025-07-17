Эдгардс Ринкевикс поздравил Монголии с Национальным праздником Наадам
CentralAsia (MNG) -
Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс направил поздравления Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю Национального праздника Наадам.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент,
По случаю великого государственного праздника Наадам от имени латвийского народа выражаю Вам искренние приветствия и желаю Вашему народу благополучия и всех благ.
Я хотел бы выразить свое удовлетворение расширением и развитием дружественных отношений между нашими двумя странами, которые основаны на общих ценностях, таких как свобода, демократия и международный порядок, основанный на верховенстве права.
Я уверен, что мы продолжим расширять сотрудничество во многих областях, представляющих взаимный интерес, и углублять связи между людьми.
Примите, уважаемый Президент, уверения в моем самом высоком уважении».
источник: MiddleAsianNews
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения