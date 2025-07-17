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Эдгардс Ринкевикс поздравил Монголии с Национальным праздником Наадам

CentralAsia (MNG) -  

Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс направил поздравления Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю Национального праздника Наадам.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

По случаю великого государственного праздника Наадам от имени латвийского народа выражаю Вам искренние приветствия и желаю Вашему народу благополучия и всех благ.

Я хотел бы выразить свое удовлетворение расширением и развитием дружественных отношений между нашими двумя странами, которые основаны на общих ценностях, таких как свобода, демократия и международный порядок, основанный на верховенстве права.

Я уверен, что мы продолжим расширять сотрудничество во многих областях, представляющих взаимный интерес, и углублять связи между людьми.

Примите, уважаемый Президент, уверения в моем самом высоком уважении».

источник: MiddleAsianNews

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