Золото — стратегия природного резерва Монголии

CentralAsia (MNG) -

Золотодобывающий сектор играет каталитическую роль в накоплении резервов и диверсификации портфеля в Монголии.

Для страны, добывающей золото, поддержание золотого портфеля в наших резервах было естественной стратегией, позволяющей конвертировать золото в ликвидность в иностранной валюте при необходимости. Оно не только играет роль в транше ликвидности, но и Банк Монголии также ввёл специальный золотой резервный портфель, начиная с 2025 года, с целью постепенного превращения его в долгосрочный стратегический портфель активов.

В рамках нашей системы стратегического распределения активов золото рассматривается отдельно от других резервных валют, чтобы минимизировать шоки от волатильности рыночных цен, которые потенциально могут спровоцировать дорогостоящую и нестабильную ребалансировку. Общий размер транша определяется рыночными перспективами и методами оптимизации соотношения риска и доходности, в то время как тактические решения принимаются с учетом тенденций внутреннего предложения золота и текущей рыночной конъюнктуры.

Наша торговая команда внимательно отслеживает ключевые макроэкономические и финансовые рыночные показатели, отражающие изменения в международной политике и связанные с ними риски. Кроме того, мы уделяем особое внимание расширению наших возможностей по управлению золотом как в распределенной, так и в нераспределенной форме, работая в сотрудничестве с клиринговыми банками и центральными банками Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.

В условиях растущей экономической неопределенности и геополитической напряженности возросла значимость золота как инструмента диверсификации портфеля. Мы рассматриваем золото как стратегический актив, способствующий снижению рисков и укреплению финансовой безопасности в быстро меняющихся глобальных условиях. В ответ на это Банк Монголии продолжает совершенствовать систему управления золотыми резервами для повышения финансовой устойчивости страны, следуя передовой международной практике.

Золото как инструмент накопления резервов

Поддержание достаточного уровня валютных резервов имеет решающее значение для сохранения экономической и финансовой стабильности, а также для защиты от внешних потрясений и неопределенностей. В рамках политики по поддержанию и увеличению валютных резервов Банк Монголии ежегодно закупает около 18–20 тонн добытого в стране золота у крупных горнодобывающих компаний, а также у кустарных и мелких золотодобытчиков через коммерческие банки. Усилия сосредоточены на улучшении общих операций цепочки поставок, расширении программы закупки золота на внутреннем рынке и повышении его доступности для местных производителей и старателей.

Мы также стремимся приобретать большие объемы ответственно поставляемого отечественного золота для наших резервов путем оптимизации операционных процедур, таких как предложение международных рыночных цен, содействие формализации и укрепление партнерских отношений по всей цепочке поставок золота.

Международное сотрудничество играет центральную роль в этом подходе. Банк Монголии интегрировал передовой мировой опыт в свои внутренние операции с золотом благодаря сотрудничеству со Всемирным советом по золоту. В 2024 году мы подтвердили свою приверженность ответственному управлению золотом, присоединившись к 12 Лондонским принципам Всемирного совета по золоту (ВСЗ). Эти принципы обеспечивают основу для корпоративного управления, управления рисками, прозрачности и этичного выбора поставщиков, направляя дальнейшие усилия по модернизации программы закупок золота внутри страны.

Чтобы гарантировать соблюдение этих стандартов, Банк Монголии сотрудничает исключительно с организациями, имеющими международную лицензию, в вопросах логистики, хранения, переработки и транзакций, а также взаимодействует только с аффинажными заводами, аккредитованными LBMA Good Delivery, которые применяют комплексную проверку для соблюдения стандартов ответственной добычи.

Благодаря этим комплексным мерам Банк Монголии укрепляет свою приверженность ответственному управлению золотыми запасами, содействует экономической стабильности и обеспечивает соответствие золотых запасов Монголии самым высоким мировым стандартам качества, этики и прозрачности.

авторы: Тувшингэрэл Тумэнбаяр — исполняющий обязанности директора по управлению резервами и финансовым рынкам, и Азжаргал Амарсайхан — старший экономист по управлению резервами и финансовым рынкам Банка Монголии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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