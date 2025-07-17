Монголия подписала соглашение о воздушном сообщении с Королевством Саудовская Аравия

CentralAsia (MNG) -

16 июля министр дорог и транспорта Дэлгэрсайхан Борхуу принял делегацию во главе с генеральным директором Генерального директората гражданской авиации Королевства Саудовская Аравия Абдулазизом Абдуллой А. Аль-Дуалейджем и заместителями генерального директора Раджабом и Али Мохаммедом А.

Министр дорог и транспорта Дэлгэрсайхан Борхуу выразил благодарность за визит в Монголию и подписание Соглашения о воздушном сообщении между Правительством Монголии и Правительством Королевства Саудовская Аравия, которое имеет большое значение для отношений и сотрудничества между двумя странами.

Он подчеркнул, что подписание соглашения о воздушном сообщении между правительствами двух стран является важным шагом в выводе будущих отношений и сотрудничества между Монголией и Королевством Саудовская Аравия на новый уровень.

Министерство дорог и транспорта подписало соглашения о воздушном сообщении с 48 странами с целью расширения авиасообщения и увеличения маршрутов и частоты полетов.

Стороны выразили готовность к тесному взаимодействию в целях углубления сотрудничества между Монголией и Королевством Саудовская Аравия во всех сферах жизнедеятельности двух стран.

В частности, они обсудили расширение транзитных и пассажирских и грузовых услуг в секторе гражданской авиации, безопасность Администрации гражданской авиации, международные консультационные услуги в аэропортах, обмен опытом, возможности сотрудничества и возможности увеличения инвестиций.

Генеральный директор Главного управления гражданской авиации Королевства Саудовская Аравия Абдулазиз Абдулла Аль-Дуалейдж заявил: «Межправительственное соглашение между двумя странами имеет историческое значение для укрепления и углубления дружеских отношений, экономики, туризма, дружбы и товарищества между нашими странами. Мы будем работать вместе над дальнейшим углублением нашего сотрудничества в будущем».

Во встрече приняли участие:

Генеральный директор гражданской авиации Абдулазиз Абдулла А. Аль-Дуалейдж

Заместитель генерального директора гражданской авиации Раджаб Али Мохаммед А.

Заместитель министра посольства Королевства Саудовская Аравия Маджид Бин Шоуэйл

Директор по международным переговорам Главного управления гражданской авиации Аль-Сухайбани Абир Ибрагим

Специалист по международным связям Главного управления гражданской авиации Аль-Отейби Сагар Абдулла К.

Специалист по переговорам Главного управления гражданской авиации Аль-Раоджи Язид Абдулла А.

источник: MiddleAsianNews

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