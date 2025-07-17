Сегодня начнется официальный визит министра иностранных и европейских дел Республики Хорватия

Министр иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордан Грлич Радман

CentralAsia (MNG) - По приглашению Министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх Министр иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордан Грлич Радман посетит Монголию с официальным визитом 17-19 июля 2025 года.

В ходе визита министры иностранных дел двух стран проведут официальные переговоры и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, сотрудничеству и некоторым вопросам международных отношений.

Стороны также подпишут документы о сотрудничестве и опубликуют пресс-релиз по итогам официальных переговоров.

Дипломатические отношения между Монголией и Республикой Хорватия были установлены 10 марта 1993 года.

Данный визит является первым официальным визитом в Монголию на уровне министра иностранных и европейских дел Республики Хорватия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения