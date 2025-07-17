Россия проработает строительство автоподходов к границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР

CentralAsia (MNG) - Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы намерены и дальше активно развивать трассу «Восток» – её планируется продлить до Тюмени и подключить к обновлённой магистральной сети дорог Сибири и Дальнего Востока. Именно это я имел в виду в самом начале, когда говорил, что запуск этого участка – это ещё не всё», – заявил В. Путин в ходе церемонии открытия участка трассы М-12 в режиме видеоконференции.
«Безусловно, будут проработаны вопросы строительства автомобильных подходов к госгранице с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это существенно увеличит наши транзитные возможности», — сказал Путин.
По его словам, маршрут будет интегрирован в международную транспортную архитектуру и «станет важной, конкурентоспособной логистической артерией».