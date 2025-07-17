Израиль нанес удары по Дамаску

CentralAsia (CA) - Израильская армия в среду нанесла удары по входу в здание министерства обороны в Дамаске и по цели рядом с президентским дворцом в сирийской столице. Руководство Израиля уверяет, что таким образом пытается защитить друзское меньшинство в провинции Сувейда от правительственных войск, пишет «Би-би-си».

После израильских ударов по Дамаску и по военным частям на дорогах Сувейды центральные власти Сирии объявили о перемирии в Сувейде и начале вывода своих сил из провинции.

Соблюдается ли перемирие, пока не известно, кроме того, как отмечают мировые агентства, в заявлении военных говорилось о выводе только армейских частей и ничего не было сказано о выводе других участников столкновений с друзами.

Госсекретарь США Марко Рубио вечером среды объявил, что стороны в Сирии договорились о неких конкретных шагах в сторону прекращения кровопролития.

Президент Сирии Ахмед аль-Шараа в ночь на четверг выступил с телевизионным обращением и заявил, в частности, что центральные власти Сирии считают своей важнейшей задачей защиту прав друзского меньшинства и отвергают попытки «внешних сил» использовать его в своих интересах.

«Мы не из тех, кто боится войны. Мы всю жизнь провели, отвечая на вызовы и защищая наш народ. Но мы ставим интересы сирийцев выше хаоса и разрушений», — цитирует сирийского лидера агентство Reuters.

В Министерстве здравоохранения Сирии заявили, что в результате ударов в Дамаске три человека погибли, еще 34 — пострадали.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в израильском Минобороны сообщает, что до здания в Дамаске долетели по меньшей мере два начиненных взрывчаткой беспилотника, и сирийские офицеры были вынуждены укрыться в подвале.

Спустя несколько часов после ударов по Дамаску ЦАХАЛ выпустил новое заявление, в котором говорилось, что Армия обороны Израиля нанесла и продолжает наносить удары по танкам, ракетным установкам и пикапам с крупнокалиберными пулеметами, которые направлялись в провинцию Сувейда на юге Сирии.

Бои в Сувейде, населенной преимущественно друзами, начались несколько дней назад со столкновений между отрядами бедуинов и друзов, в которых погибли около 30 человек. Вскоре в провинцию отправились правительственные войска, которые, как утверждает Израиль, присоединились к бедуинам в борьбе против друзов.

После этого Израиль, на территории которого тоже живет большая друзская община, начал наносить удары по Сирии.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду пригрозил Сирии большими потерями.

«Сигналы Дамаску закончились — теперь настанет время болезненных ударов», — сказал он, пообещав, что израильские военные будут «действовать решительно» в южной сирийской провинции Сувейде, «чтобы уничтожить силы, напавшие на друзов, до их полного ухода» (цитата по агентству AFP).

Власти Сирии в среду заявили, что действия Израиля на юге Сирии преступны и незаконны.

В заявлении сирийского правительства говорилось, что бои между друзами и бедуинами совершенно недопустимы и что власти твердо обещают расследовать всех связанные с этим инциденты и не позволят виновным остаться безнаказанными.

В конце заявления правительство пообещало жителям Сувейды, что всегда будет защищать их права.

Сирийский центр по наблюдению за правами человека, базирующийся в Лондоне, утверждает, ссылаясь на собственные местные источники, что в столкновениях в Сувейде погибли более 350 человек, в том числе 189 бойцов Министерств обороны и внутренних дел, 79 друзских бойцов, 18 — бедуинских, а также не менее 55 мирных жителей, 27 из которых, как утверждает центр, были казнены правительственными силами.

Местное информационное агентство Sweida24 сообщило, что в среду утром город Сувейда и прилегающие к нему деревни подверглись интенсивному артиллерийскому и минометному обстрелу.

В заявлении, опубликованном сирийским государственным информагентством SANA, Дамаск обвинил в нарушении заключенного накануне перемирия вооруженных друзов.