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Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль

CentralAsia (CA) -  Верховная рада Украины приняла прошение об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

За отставку проголосовал 261 депутат, четверо воздержались, голосов против не было.

Вместе со Шмыгалем в отставку автоматически отправляется все действующее правительство.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные перестановки в правительстве два дня назад. Пост премьера он предложил Юлии Свириденко, до этого занимавшей должность министра экономики. Шмыгаль, как ожидается, будет новым министром обороны. Предложенные президентом изменения также должна поддержать Верховная рада.

Пост премьер-министра Денис Шмыгаль занимал с марта 2020 года.

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