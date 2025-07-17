Бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к году и восьми месяцам по делу об оскорблении и угрозах прокурору

CentralAsia (CA) - Бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к году и восьми месяцам заключения по обвинению в публичном оскорблении и угрозах в адрес должностного лица при исполнении, передает Haberturk.

Поводом для дела стали высказывания Имамоглу в адрес главного прокурора Стамбула Акына Гюрлека в январе 2025 года. О каких конкретно высказываниях идет речь — не уточняется.

Обвинение требовало для Имамоглу тюремного заключения сроком от двух лет восьми месяцев до семи лет четырех месяцев. Также прокуратура требовала применить статью 53, предусматривающую лишение определенных прав (то есть «политический запрет»). CNN Türk пишет, что приговор бывшему мэру в итоге был вынесен без ограничения политической деятельности.

На заседании сам Имамоглу своей вины не признал и заявил, что подвергается «серьезным судебным преследованиям».

В марте Имамоглу, представляющий оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП), был задержан в Стамбуле в рамках расследования о коррупции и связях с террористическими организациями. Позже его арестовали. Это произошло накануне съезда Народно-республиканской партии (СНР) Турции, в ходе которого Имамоглу должен был быть выдвинут кандидатом на предстоящих президентских выборах. После задержания оппозиционера в марте в Стамбуле проходили массовые протесты. Турецкие политические аналитики называли мэра Стамбула основным соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.