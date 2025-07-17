В США уволили прокурора по делу рэпера Diddy

P. Diddy

CentralAsia (CA) - Прокурор Морен Коми, занимавшаяся делами скандального рэпера Шона Комбса (Diddy) и финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, была уволена из прокуратуры Манхэттена, передает телеканал ABC со ссылкой на свои источники.

Коми является дочерью бывшего директора ФБР Джеймса Коми, была помощником прокурора США, который вел судебное преследование Гислейн Максвелл, бывшей соратницы Эпштейна. Сама прокурор также принимала участие в расследовании дела самого Эпштейна.

Причина увольнения неизвестна.

Музыкальный магнат Diddy обвиняется в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Ранее суд Нью-Йорка предъявил ему обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и проституции. Музыкант отрицает обвинения.