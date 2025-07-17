Президент Казахстана подписал закон об уголовной ответственности за сталкинг и кражу невест

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки, вводящие уголовную ответственность за сталкинг и кражу невест, сообщает пресс-служба Акорды.

Законопроект включает в себя четыре блока поправок, направленных на усовершенствование уголовно-исполнительного законодательства. В ближайшее время он будет опубликован в печати.

Среди прочего, в документе впервые вводится определение «сталкинга» — это незаконное преследование лица, выражающееся в действиях, направленных на установление контакта и (или) выслеживание лица вопреки его воле, не сопряженных с насилием, повлекших существенный вред. Ранее замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявлял, что подобные деяния будут наказываться штрафом или арестом до 90 суток.

Этим же законопроектом в Уголовный кодекс вводится ответственность за кражу невест (статья будет называться «Принуждение к вступлению в брак») — за нее будут наказывать штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, а также лишением свободы, в зависимости от тяжести преступления, на срок до 10 лет.

До настоящего времени фигурантов подобных дел в республике, как правило, судили по статье о похищении человека, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Однако в ней есть оговорка, что лицо, добровольно освободившее похищенную, не привлекается к ответственности если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Поправки были рассмотрены нижней палатой парламента в конце мая и одобрены Сенатом в июне.

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