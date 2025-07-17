Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершит государственный визит в Кыргызскую Республику

Улан-Батор

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом с 20 по 23 июля 2025 года по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

В рамках государственного визита президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Кыргызстана Садыр Жапаров проведут официальные переговоры и обменяются мнениями по вопросам расширения и развития традиционных дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, а также взаимодействия в регионе и на международной арене.

Монголия установила дипломатические отношения с Кыргызской Республикой 22 апреля 1992 года.

По приглашению Президента Монголии Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в 2023 году посетил Монголию с государственным визитом. В ходе визита президенты двух стран провели отдельные встречи и официальные переговоры, а также приняли «Совместную декларацию Монголии и Кыргызстана об углублении дружественных отношений и сотрудничества».

В ходе визита стороны также подписали документы, касающиеся расширения и развития отношений и сотрудничества в таких областях, как окружающая среда, сельское хозяйство, юриспруденция и юстиция, а также установления побратимских отношений между столицами.

источник: MiddleAsianNews

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