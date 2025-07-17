Нападение на сотрудницу в аэропорту Алматы: Мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы

CentralAsia (KZ) - Турксибский районный суд Алматы приговорил 67-летнего Машрапбека Баратова к десяти с половиной годам тюрьмы по делу о захвате заложницы в городском аэропорту, передает Tengrinews.kz.

Мужчину признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса РК: «Захват заложника», «Хулиганство с применением оружия» и «Ложное сообщение об акте терроризма». К назначенному сроку суд также решил присоединить неотбытое наказание по предыдущему делу от 2023 года, по которому осужденному назначили ограничение свободы. Таким образом, итоговый срок составил 11 лет лишения свободы.

Баратов будет отбывать его в учреждении средней безопасности. Смягчающим обстоятельством стало признание вины подсудимым (в ходе суда он утверждал, что оказался в аэропорту случайно).

7 марта Баратов в терминале внутренних рейсов аэропорта вошел в зону предполетного досмотра под видом пассажира. Сотрудники службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы, после чего он схватил сотрудницу досмотра Ботагоз Мухтарову за волосы и стал угрожать ей ножом. Он также утверждал, что намерен взорвать бомбу. Нападавшего обезвредил один из провожающих — Абдраим Муса Сайранбайулы, — который заговорил с ним, предложил себя в заложники вместо девушки, какое-то время отвлекал разговором, затем резко вырвал нож из его рук. В тот же день, указом президента Касыма Жомарт-Токаева мужчина был награжден медалью «Ерлігі үшін».

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