США намерены ввести пошлины в 10-15% на импорт из 150 стран

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести импортные пошлины в размере 10-15% на импорт товаров из порядка 150 некрупных стран.

«Мы собираемся объявить одну цифру (размер пошлин) для оставшихся почти 150 стран. И это будет, вероятно, 10% или 15%. Мы еще не решили»,— сказал президент США в интервью телеканалу Real America's Voice.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Евросоюза и Мексики. Новые пошлины будут действовать независимо от ранее введенных секторальных тарифов. Размер тарифов может быть повышен, если страны захотят ответить зеркально, или понижены, если они смогут договориться с США.

По словам Трампа, США заработали $100 млрд еще до начала действия основных тарифов 1 августа.