У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3
- Азия и мир, общество
- 11:22, 17 июля 2025
- Просмотров: 473 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Измерительные станции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3 у побережья Аляски. Очаг землетрясения расположен в океане в 87 км к югу от города Санд-Пойнт на глубине чуть более 20 км. Об этом свидетельствуют данные геологической службы США.
В связи с землетрясением национальная метеорологическая служба США объявила угрозу цунами для восточной половины Алеутских островов. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.