У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3

CentralAsia (CA) - Измерительные станции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3 у побережья Аляски. Очаг землетрясения расположен в океане в 87 км к югу от города Санд-Пойнт на глубине чуть более 20 км. Об этом свидетельствуют данные геологической службы США.

В связи с землетрясением национальная метеорологическая служба США объявила угрозу цунами для восточной половины Алеутских островов. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.