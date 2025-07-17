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У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,3

CentralAsia (CA) -  Измерительные станции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,3 у побережья Аляски. Очаг землетрясения расположен в океане в 87 км к югу от города Санд-Пойнт на глубине чуть более 20 км. Об этом свидетельствуют данные геологической службы США.

В связи с землетрясением национальная метеорологическая служба США объявила угрозу цунами для восточной половины Алеутских островов. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

 

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