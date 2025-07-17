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Крупнейший фрагмент Марса на Земле продали за $5,3 млн

CentralAsia (CA) -  Крупнейший марсианский метеорит, когда-либо найденный на Земле, продали на аукционе Sothebyʼs за более чем пять миллионов долларов, сообщается в соцсетях аукционного дома.

Окончательная цена за лот составила 4,3 миллиона долларов, но с учетом различных сборов и расходов покупатель заплатил за него около 5,3 миллиона долларов, пишет Associated Press. Эстимейт составлял от двух до четырех миллионов долларов.

Метеорит под названием NWA 16788 в ноябре 2023 года обнаружил в пустыне Сахара в Нигере охотник за метеоритами. Вес метеорита составляет 24,67 килограмма, что примерно на 70% больше следующего по величине фрагмента Марса, найденного на Земле.

Перед продажей на аукционе Sothebyʼs метеорит публично выставляли в Итальянском космическом агентстве в Риме и в частной галерее в Тоскане.

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