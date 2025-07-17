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В Бельгии сгорела сцена музыкального фестиваля Tomorrowland

CentralAsia (CA) -  Пожар в бельгийском городе Бом уничтожил главную сцену фестиваля Tomorrowland в канун его открытия 18 июля. На мероприятие, которое, судя по сообщениям, все же состоится, ждут до 100 тысяч гостей, сообщает Еuronews.

Видео с места событий зафиксировало, как пламя охватило полностью декорированную сцену, рядом припаркованы машины экстренных служб. Сообщается, что во время пожара на площадке находились специалисты, готовившие открытие фестиваля, никто не пострадал.

Мэр Бома отменил свой отпуск в Германии, идет разбирательство. Точная причина возгорания пока не названа, однако не исключено, что оно началось с пиротехнических установок, которые монтировали на главной сцене.

Tomorrowland проводится с 2005 года, это один из известнейших в мире фестивалей электронной музыки

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