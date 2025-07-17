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В Ираке в результате пожара в ТЦ погибли 63 человека, власти объявили траур

CentralAsia (CA) -  В торговом центре города Эль-Кут в Ираке произошел пожар. По информации агентства INA, 63 человека погибли, еще 40 пострадали.

Губернатор провинции Васит Мухаммед Джамиль аль-Майхи объявил трехдневный траур. «Мы не проявим снисхождения к тем, кто напрямую или косвенно несет ответственность за этот инцидент, произошедший при подозрительных обстоятельствах»,— приводит INA слова губернатора.

Мухаммед Джамиль аль-Майхи пообещал объявить предварительные результаты расследования в течение 24 часов. В отношении собственника здания, владельца гипермаркета и других лиц возбуждено уголовное дело.

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