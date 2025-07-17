Верховная Рада утвердила Юлию Свириденко на пост премьер-министра Украины

Юлия Свириденко

CentralAsia (CA) - Депутаты Верховной Рады Украины поддержали назначение исполняющей обязанности вице-премьера — министра экономики Юлии Свириденко на пост главы правительства страны, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Назначение Свириденко поддержали 262 народных депутата Рады, против выступили 22.

Накануне украинские депутаты приняли прошение об отставке с поста премьер-министра Дениса Шмыгаля, который занимал эту должность с марта 2020 года. Вместе с ним в отставку ушло все правительство.

По словам источников «Украинской правды», вместо Свириденко руководить Минэкономики планируют назначить действующего первого заместителя министра Алексея Соболева.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные перестановки в правительстве несколько дней назад. Он предложил Юлии Свириденко пост премьер-министра, а Денис Шмыгаль, как ожидается, будет новым министром обороны.

Исполняющему обязанности министра обороны Украины Рустему Умерову, как сообщалось, хотели предложить пост посла Украины в США. По данным «РБК-Украины», послом Украины в США планируют назначить и. о. вице-премьера — министра юстиции Ольгу Стефанишину. Умеров, по версии источников издания, сосредоточится на переговорах с Россией.