Убийство Салтанат Нукеновой: Бахытжан Байжанов подал прошение об амнистии

Бахытжан Байжанов

CentralAsia (KZ) - Осуждённый по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Бахытжан Байжанов подал прошение об амнистии. Об этом сообщили в Верховном суде Казахстана в ответе на запрос Informburo.kz.

«В Степногорский районный суд 9 июля обратился Бахытжан Байжанов о сокращении срока наказания в соответствии с законом об амнистии. Дата рассмотрения запроса ещё не определена», – говорится в сообщении.

В конце июня 2024 года вступил в силу приговор суда, согласно которому Байжанов признан виновным в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Его приговорили к четырём годам лишения свободы. Согласно закону об амнистии для обвинённых по этой категории преступлений предусмотрено сокращение срока наказания на одну пятую часть, что составляет около девяти месяцев.

26 августа прошлого года Байжанов отозвал своё кассационное ходатайство о пересмотре приговора. Адвокат осуждённого не стал называть причину такого решения, однако отметил, что его клиент имеет право повторно обратиться в любое время, срока исковой давности нет.

23 июня президент подписал закон об амнистии, приуроченный к 30-летию Конституции Казахстана. Она затронет свыше 15 тысяч осуждённых. Около двух тысяч из них вернутся из мест лишения свободы, остальным сократят сроки наказания. Материалы по рассмотрению вопроса о применении амнистии будут поступать в суды до конца 2025 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения