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Россия и Украина обменялись телами погибших

CentralAsia (CA) -  Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский сообщил об обмене телами погибших военных с Украиной. Российская сторона передала 1000 останков и получила 19 тел. 

По словам Мединского, обмен был произведен в рамках договоренностей, заключенных делегациями в Стамбуле.

Вскоре после сообщений российской стороны обмен подтвердил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

«По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших», - говорится в сообщении. Передача 19 тел погибших российских военных в сообщении не упоминается.

Россия в ходе переговоров в Стамбуле пообещала передать Украине около шести тысяч тел погибших украинских военных. 16 июня Мединский сообщил, что Россия передала Украине тела 6060 погибших бойцов ВСУ. Взамен Россией было получено 78 тел погибших военнослужащих.

Позже Мединский заявил, что Москва готова передать Киеву тела еще около трех тысяч военных.

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