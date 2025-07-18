Министр иностранных и европейских дел Республики Хорватия прибыл с официальным визитом

CentralAsia (MNG) -

По приглашению Министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх в Монголию с официальным визитом прибыл министр иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордан Грлич Радман.

Министра иностранных и европейских дел Гордана Грлича Радмана и сопровождающую его делегацию встречали в международном аэропорту Чингисхана государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Хорватия в Монголии Дарио Мишлен и другие официальные лица.

В ходе визита министры иностранных дел двух стран проведут официальные переговоры и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, сотрудничеству и некоторым вопросам международных отношений.

Стороны также подпишут документы о сотрудничестве и опубликуют пресс-релиз по итогам официальных переговоров.

Дипломатические отношения между Монголией и Республикой Хорватия были установлены 10 марта 1993 года.

Данный визит является первым официальным визитом в Монголию на уровне министра иностранных и европейских дел Республики Хорватия.

источник: MiddleAsianNews

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