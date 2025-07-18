Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит Республику Таджикистан с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит Республику Таджикистан с государственным визитом с 23 по 26 июля 2025 года по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Данный визит является первым государственным визитом на уровне главы государства Монголия с момента установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Таджикистан в 1992 году.

В ходе визита Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа планирует провести официальные переговоры с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, обменяться мнениями по вопросам расширения и развития отношений и сотрудничества, а также по широкому кругу вопросов взаимодействия в регионе и на международной арене.

Также в рамках визита под эгидой глав государств обеих стран будут организованы такие мероприятия, как первый монголо-таджикский бизнес-форум и культурные мероприятия.

В 2009 году Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершил государственный визит в Монголию.

Несмотря на ограниченный объём торговли между двумя странами, ожидается, что визит придаст новый импульс политическим и дипломатическим связям. По данным Агентства по статистике Таджикистана, товарооборот между Таджикистаном и Монголией за первые пять месяцев 2025 года составил около 172 000 долларов США и полностью состоял из импорта из Монголии.

Хотя обе страны не имеют выхода к морю и экспортируют преимущественно сырье, их объединяют общие региональные интересы в области управления водными ресурсами, устойчивости к изменению климата и устойчивого развития. Таджикистан всё чаще использует визиты высокого уровня для расширения партнёрских отношений в Азии, особенно со странами, имеющими общие проблемы в области развития.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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