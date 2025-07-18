ИКАО добилась принятия обязательств Азиатско-Тихоокеанского региона по модернизации перевозок

CentralAsia (MNG) -

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заручилась поддержкой своих государств-членов по модернизации авиаперевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, запустив планы по ускорению пересечения границ и улучшению цифровых услуг.

Соглашения, достигнутые на Региональном форуме ИКАО по упрощению формальностей в Улан-Баторе (Монголия), способствуют внедрению цифровых учетных данных для поездок и усовершенствованных систем управления границами, что принесет особую пользу развивающимся странам и островным государствам этого региона.

В ходе двухдневного мероприятия удалось выявить новые возможности для сотрудничества между правительствами и промышленностью, а также определить ключевую цифровую инфраструктуру и возможности, которые могут решить многие проблемы и реализовать возможности в регионе.

«Ожидается, что к 2050 году объемы перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе станут лидерами мирового роста и достигнут 12,4 млрд пассажиров. Поэтому нам необходимо изменить подход к управлению перемещением людей и товаров через границы», — отметил Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар. «Консенсус, достигнутый на Региональном форуме ИКАО по упрощению формальностей в Улан-Баторе, помог заложить основу для этой трансформации, обеспечив разработку в регионе стандартизированных, функционально совместимых систем, необходимых для эффективного и безопасного управления этим значительным расширением».

В форуме приняли участие 126 человек, включая представителей государственных органов и других новаторов из международных организаций и отраслевых объединений. Они достигли общего согласия относительно критической важности упрощения воздушных перевозок для обеспечения взаимосвязанности и стимулирования экономического и социального развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно с учетом ожидаемого роста авиаперевозок и проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и малые островные развивающиеся государства региона.

Участники также подчеркнули важность использования технологий для улучшения качества обслуживания пассажиров при сохранении необходимого человеческого контроля.

Широкое признание получила роль нормативных стандартов ИКАО и международных спецификаций в обеспечении глобальной совместимости и безопасности проездных документов, внедрении систем данных о пассажирах и общем улучшении возможностей пограничного контроля.

Также появились новые возможности для продвижения пилотных проектов по использованию цифровых учетных данных путешественников и Директории открытых ключей ИКАО, что открыло для отрасли возможности участия в инновационных решениях. Итоги регионального форума будут способствовать продвижению этих приоритетов на глобальном уровне, в том числе путем предоставления информации для обсуждений и принятия резолюций, которые, как ожидается, пройдут на 42-й сессии Ассамблеи ИКАО в Монреале в сентябре этого года.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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