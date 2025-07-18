В Монголии стартовало международное ралли «Шелковый путь»

CentralAsia (MNG) - Международный ралли-рейд «Шёлковый путь» стартовал 11 июля в Иркутске (Россия) и сейчас проходит в Монголии. Проехав через Иркутскую область и Республику Бурятия, ралли 15 июля вошло в Монголию через пограничный пункт Алтанбулаг и 16 июля достигло Улан-Батора.
С 15 по 21 июля ралли пройдёт по территории Монголии, протянувшись на 5500 километров через аймаки Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Төв, Дундговь, Увурхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд и Баян-Өлгий. В этом году в ралли «Шёлковый путь» участвуют 837 участников и 306 автомобилей из 12 стран:
- Канада
- Китайская Народная Республика
- Латвийская Республика
- Мексиканские Соединенные Штаты
- Республика Казахстан
- Туркменистан
- Республика Узбекистан
- Республика Беларусь
- Швейцарская Конфедерация
- Монголия
- Российская Федерация
- Федеративная Республика Германия
Международное ралли «Шёлковый путь» организовано совместно Правительством Монголии, Правительством Российской Федерации, ПАО «Газпром» и Китайской автомобильно-мотоциклетной ассоциацией.
Ралли, впервые стартовавшее в 2009 году, охватило 4628 километров от Казани (Россия) через Казахстан до Ашхабада (Туркменистан). С тех пор оно стало крупным ежегодным событием в евразийском автоспорте, проходя в таких странах, как Россия, Китай, Казахстан, Туркменистан и Монголия, которая ранее принимала ралли в 2019 и 2024 годах.
Ралли, продолжительность которого составляет от 2 до 15 дней, проходит по пересеченной местности, включая степи, пустыни, леса и горы, на протяжении 600–5000 км. Ралли признано масштабным международным спортивным мероприятием с участием автомобилей, грузовиков и мотоциклов и открыто как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. За годы своего существования ралли стало символом спортивного единства и дружбы, привлекая миллионы зрителей по всему миру.