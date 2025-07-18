В Монголии стартовало международное ралли «Шелковый путь»

CentralAsia (MNG) - Международный ралли-рейд «Шёлковый путь» стартовал 11 июля в Иркутске (Россия) и сейчас проходит в Монголии. Проехав через Иркутскую область и Республику Бурятия, ралли 15 июля вошло в Монголию через пограничный пункт Алтанбулаг и 16 июля достигло Улан-Батора.

С 15 по 21 июля ралли пройдёт по территории Монголии, протянувшись на 5500 километров через аймаки Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Төв, Дундговь, Увурхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Ховд и Баян-Өлгий. В этом году в ралли «Шёлковый путь» участвуют 837 участников и 306 автомобилей из 12 стран:

Канада Китайская Народная Республика Латвийская Республика Мексиканские Соединенные Штаты Республика Казахстан Туркменистан Республика Узбекистан Республика Беларусь Швейцарская Конфедерация Монголия Российская Федерация Федеративная Республика Германия

Международное ралли «Шёлковый путь» организовано совместно Правительством Монголии, Правительством Российской Федерации, ПАО «Газпром» и Китайской автомобильно-мотоциклетной ассоциацией.

Ралли, впервые стартовавшее в 2009 году, охватило 4628 километров от Казани (Россия) через Казахстан до Ашхабада (Туркменистан). С тех пор оно стало крупным ежегодным событием в евразийском автоспорте, проходя в таких странах, как Россия, Китай, Казахстан, Туркменистан и Монголия, которая ранее принимала ралли в 2019 и 2024 годах.

Ралли, продолжительность которого составляет от 2 до 15 дней, проходит по пересеченной местности, включая степи, пустыни, леса и горы, на протяжении 600–5000 км. Ралли признано масштабным международным спортивным мероприятием с участием автомобилей, грузовиков и мотоциклов и открыто как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. За годы своего существования ралли стало символом спортивного единства и дружбы, привлекая миллионы зрителей по всему миру.

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