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Более 100 спортсменов, представляющих Монголию, примут участие в 9 видах спорта на Всемирных студенческих играх

CentralAsia (MNG) -  На стадионе «МСВ-Арена» в немецком Дуйсбурге 16 июля прошла церемония открытия Всемирных студенческих игр FISU 2025 года. Участие в ней приняли 8500 студентов-спортсменов и официальных лиц из 150 стран мира, в том числе и представители монгольских вузов, которые выступят на Играх.

В составе делегации монгольских студентов флаг Монголии на церемонии открытия нес баскетболист ЧИНГУУН Ууганбаяр.

Летние Всемирные университетские игры проходят с 16 по 27 июля в Рейнско-Рурском регионе Германии, охватывая города Дюссельдорф, Дуйсбург, Эссен, Бохум и Мюльхайм-на-Руре. Это крупнейший мультиспортивный студенческий турнир последних лет, служащий трамплином для молодых атлетов на путь к чемпионатам мира и Олимпиаде.

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