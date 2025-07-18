Российский депутат, назвавший Ханты-Мансийск «родиной узбеков», лишился мандата

CentralAsia (CA) - Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Халид Таги-заде, в мае назвавший регион «исторической родиной» узбеков, досрочно сложил полномочия.

Как пишет «Коммерсант», это высказывание вызвало настолько широкий резонанс, что парламентария сначала потребовали проверить на экстремизм, а затем сняли с оплачиваемой должности. Правда, ни прокуратура, ни МВД не нашли в его словах ничего предосудительного. По мнению политолога, господин Таги-заде попал под горячую руку на фоне общей антимигрантской повестки.

«Мигранты разные бывают. Что касается узбеков, у нас Югра и часть Тюменской области — это исторически Сибирское ханство. Правил хан Кучум, это узбекская династия Шибанидов, выходцы из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину»,— заявил Халид Таги-заде в ходе обсуждения роста рождаемости среди мигрантов.

Сибирское ханство — тюрко-мусульманское государство, существовавшее в XV–XVI веках на территории Западной Сибири (примерно современные Тюменская, Омская и часть Свердловской областей России). В 1598 году ханство было включено в состав Русского государства в результате завоевания.

Хан Кучум — последний правитель Сибирского ханства, был чингизидом, потомок Шейбани-хана.



Шейбани-хан захватил Самарканд и Бухару в 1500 году у потомков Тимура и основал Шейбанидское ханство.



В 1598 году династия Шейбанидов была свергнута Астраханской ветвью чингизидов — династией Аштарханидов. С этого момента начинается история Бухарского ханства под Аштарханидами.