В Украине утвердили новый состав правительства

CentralAsia (CA) - Верховная Рада утвердила новый Кабинет министров Украины во главе с Юлией Свириденко, сообщает «Страна.ua»/

В новый кабинет вошли:

Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации;

Алексей Кулеба – вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий;

Тарас Качка – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Денис Шмыгаль – министр обороны;

Андрей Сибига - министр иностранных дел;

Матвей Бедный – министр молодежи и спорта;

Герман Галущенко – министр юстиции;

Светлана Гринчук – министр энергетики;

Денис Улютин – министр социальной политики, семьи и единства Украины;

Наталья Калмыкова – министр ветеранов Украины;

Игорь Клименко – министр внутренних дел;

Оксен Лисовой – министр образования и науки;

Виктор Ляшко – министр здравоохранения;

Сергей Марченко – министр финансов;

Алексей Соболев – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Таким образом многие чиновники предыдущего Кабмина сохранили свои должности или просто перешли на новые позиции.

Министерство культуры пока остается единственным пустующим в новом составе Кабмина. В представлении премьера Свириденко нет кандидата на эту должность, хотя министр Николай Точицкий вчера был уволен со всеми остальными и написал прощальный пост. До избрания преемника он останется исполняющим обязанности главы Минкульта. По слухам, после этого он станет новым постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Нардеп Ярослав Железняк сообщает, что нового кандидата пока не удалось найти. По его словам, единственно возможная фигура на этот пост - гендиректор креативного агентства Bickerstaff.345, руководитель директората гуманитарной политики Офиса президента и основатель школы риторики и коммуникации «Аристотель» Вероника Селега.

За назначение нового Кабмина проголосовали 254 народных депутата, из них 194 голоса дала фракция «Слуги народа». Остальные голоса распределились следующим образом:

«Европейская солидарность» – 0;

«Батькивщина» - 0;

«За жизнь» – 13;

«Голос» - 1;

«Доверие» – 15;

«За будущее» – 13;

«Видновлення» – 10;

внефракционные - 7.