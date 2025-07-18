МИД России отреагировал на демонтаж памятника русскому географу Семенову-Тян-Шанскому в Балыкчы

CentralAsia (KG) - Демонтаж памятника русскому географу Петру Семенову-Тян-Шанскому в городе Балыкчы связан с передачей монумента на реставрацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Демонтаж связан с его передачей на реставрацию, а также неудобством расположения в связи с благоустройством окружающего городского пространства. И по окончании этой реконструкции монумент планируется установить в новом парке города», - сказала дипломат на брифинге.

Как отметила Захарова, посольство России внимательно следит за этой ситуацией и находится в контакте с кыргызской стороной по этому вопросу.

Памятник географу стоял на въезде в Балыкчи, статую демонтировали ранее в июле.

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