МИД России отреагировал на демонтаж памятника русскому географу Семенову-Тян-Шанскому в Балыкчы
- Кыргызстан, общество
- 10:01, 18 июля 2025
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CentralAsia (KG) - Демонтаж памятника русскому географу Петру Семенову-Тян-Шанскому в городе Балыкчы связан с передачей монумента на реставрацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Демонтаж связан с его передачей на реставрацию, а также неудобством расположения в связи с благоустройством окружающего городского пространства. И по окончании этой реконструкции монумент планируется установить в новом парке города», - сказала дипломат на брифинге.
Как отметила Захарова, посольство России внимательно следит за этой ситуацией и находится в контакте с кыргызской стороной по этому вопросу.
Памятник географу стоял на въезде в Балыкчи, статую демонтировали ранее в июле.
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