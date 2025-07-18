В Узбекистане мужчину, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество

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CentralAsia (UZ) - Суд в Узбекистане приговорил 59-летнего уроженца Кашкадарьинской области, принимавшего участие в военных действиях в Украине, к 3,5 годам ограничения свободы. Мужчину признали виновным по статье 154 («Наемничество») Уголовного кодекса республики. Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на материалы суда.

Согласно этим документам, узбекистанец Р.Д. в 2020 году уехал на заработки в Москву. Через некоторое время его задержали по подозрению в убийстве соседа по общежитию. В августе 2021-го российский суд назначил мигранту 9 лет колонии.

Спустя год после вынесения приговора, заключенного завербовали представители частной военной компании «Вагнер». Иностранцу пообещали зарплату в размере 100 тысяч рублей (около $1300) в месяц, получение гражданства РФ, а также отмену отбывания оставшейся части тюремного срока.

Р.Д. прослужил в ЧВК шесть месяцев, в течение которых мужчина воевал на территории Украины. Как говорится в судебных материалах, «за образцовое участие в боевых действиях он был помилован».

После окончания срока контракта с компанией «Вагнер» узбекистанец оставался в России, работая в Москве до марта текущего года. Затем иностранец решил вернуться на родину. По приезде он явился с повинной в управление Службы государственной безопасности по Кашкадарьинской области, предоставив силовикам документы, подтверждающие его участие в боевых действиях.

На суде обвиняемый раскаялся в содеянном, осознал последствия своих действий, пообещал впредь не совершать подобных преступлений и попросил о снисхождении. Власти учли позицию фигуранта уголовного дела. В итоге Р.Д., получивший в России срок за убийство, на родине избежал наказания, связанного с переводом гражданина в колонию.