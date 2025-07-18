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МИД Казахстана отказал в аккредитации 16 сотрудникам «Азаттык»

CentralAsia (KZ) -  После отказа продлить аккредитацию семи сотрудникам «Радио Азаттык» Министерство иностранных дел Казахстана расширило этот список до 16 человек. Об этом говорится в письме, направленным ведомством в редакцию «Азаттык».

В качестве основания для принятия такого решения министерство называет «систематическое нарушение» представительством «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) в Казахстане п.4 статьи 30 закона «О масс-медиа».

Руководство РСЕ/РС-Казахстан объясняет, что подало ходатайства на продление аккредитации вовремя, за два месяца до истечения срока прежней аккредитации. Спустя два месяца министерство продлило сроки рассмотрения заявок ещё на два месяца, после чего предоставило отказ, мотивировав это тем, что закон запрещает работу иностранных СМИ и журналистов без аккредитации.

В связи с этим ранее РСЕ/РС-Казахстан подал иск на ведомство. Организация считает, что МИД РК сам создал ситуацию, которую далее использовал как основание для отказа в аккредитации. Интересы истца представляет прессозащитный фонд «Правовой медиа-центр».

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