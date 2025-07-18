Президент присутствовал на открытии фестиваля Наадам в сомоне Халзан аймака Сухбаатар

CentralAsia (MNG) - В регионах продолжается Национальный фестиваль, посвященный 2234-й годовщине Монгольского государства, 819-й годовщине Великого Монгольского государства, 114-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости, 104-й годовщине Народной революции и 35-й годовщине Демократической революции.

В этом году сомоны Асгат, Дариганга, Онгон, Баяндэлгэр, Халзан и Тувшинширээ аймака Сухбаатара отмечают свой 100-летний юбилей. Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял участие в церемонии открытия фестиваля «Наадм» сомона Халзан и поприветствовал участников.

Потому что этот сомон является малой родиной его отца.

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