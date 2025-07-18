экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент присутствовал на открытии фестиваля Наадам в сомоне Халзан аймака Сухбаатар

CentralAsia (MNG) -  В регионах продолжается Национальный фестиваль, посвященный 2234-й годовщине Монгольского государства, 819-й годовщине Великого Монгольского государства, 114-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости, 104-й годовщине Народной революции и 35-й годовщине Демократической революции.

В этом году сомоны Асгат, Дариганга, Онгон, Баяндэлгэр, Халзан и Тувшинширээ аймака Сухбаатара отмечают свой 100-летний юбилей. Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял участие в церемонии открытия фестиваля «Наадм» сомона Халзан и поприветствовал участников.

Потому что этот сомон является малой родиной его отца.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com