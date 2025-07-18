Дмитрий Медведев заявил о 30 тыс. иностранцев, пытавшихся нелегально попасть в Россию

Дмитрий Медведев

CentralAsia (CA) - С 1 декабря 2024 года около 30 тыс. иностранцев с ограничениями на въезд пытались попасть в Россию по поддельным документам. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Выявлено 30 тыс. приезжих, которые пытались попасть в Россию по поддельным документам и имели ограничение на въезд, либо находились в розыске», — заявил он.

На встрече участники обсудили ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев. По словам Медведева, на данный момент уже было собрано и проверено в режиме реального времени более 4 млн. биометрических данных граждан других стран.

9 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому министерство внутренних дел должно до 30 июня 2026 года разработать информационную систему под названием «Цифровой профиль иностранного гражданина».

Предполагается, что новый ресурс будет хранить актуальные данные обо всех иностранцах и апатридах, пересекающих российскую границу, находящихся либо проживающих на территории страны.