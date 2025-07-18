Министр МИД Монголии провела официальные переговоры с министром ИЕД Хорватии

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провела официальные переговоры с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грличем Радманом. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе официальных переговоров стороны обменялись подробными мнениями по вопросам расширения отношений и сотрудничества между Монголией и Хорватией, особенно в сферах торговли, экономики, туризма, образования и культуры.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх представила долгосрочную политику развития Монголии и ее основные цели, а также обсудил сотрудничество с Хорватией в реализации национального движения «Миллиард деревьев» и стипендиальной программы «Президентский стипендиат - 2100».

Они также подчеркнули важность укрепления многостороннего сотрудничества для преодоления и решения общих глобальных проблем, таких как изменение климата, опустынивание, деградация земель и продовольственная безопасность, и договорились тесно сотрудничать в этом направлении.

В рамках этой цели обсуждалось сотрудничество в рамках «Международного года пастбищных угодий и кочевых скотоводов» в 2026 году и 17-й Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, которая пройдет в Улан-Баторе в следующем году.

Стороны подтвердили свою приверженность расширению гуманитарных обменов, которые служат связующим звеном между Монголией и Хорватией, и, в частности, углублению сотрудничества по направлению студентов на обучение в обе страны по взаимным стипендиям.

Они также подтвердили приверженность укреплению сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций, а также обменялись мнениями по некоторым вопросам международных отношений. Министры иностранных дел опубликовали пресс-релиз по итогам официальных переговоров.

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