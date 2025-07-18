Послы ЕС согласовали 18-й пакет санкций против России

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CentralAsia (CA) - Послы 27 стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщает dpa со ссылкой на нескольких дипломатов.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала одобренный пакет санкций «одним из самых жестких». По ее словам, он предусматривает снижение потолка цен на нефть (сейчас он установлен на уровне 60 долларов за баррель). Кроме того, санкции затронут крупнейший нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии, а также «тех, кто занимается идеологической обработкой украинских детей», написала Каллас.

«Мы усиливаем давление на российскую военную промышленность, китайские банки, которые позволяют уклоняться от санкций, и блокируем экспорт технологий, используемых в беспилотниках», — заявила Каллас.

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкам добавил, что в новом пакете предусмотрены «жесткие меры», направленные на снижение доходов от российской нефти — снижение ценового потолка и отсечение большего числа российских банков от международной банковской системы.

По данным агентства Reuters, которое ссылается на дипломатов, потолок цен на российскую нефть будет снижен до 47,6 доллара за баррель.

Принятию 18-го пакета санкций препятствовала Словакия — из-за предложения Еврокомиссии полностью запретить импорт российского газа с 2028 года. Братислава считала, что такая мера может вызвать дефицит газа, рост цен и увеличение транзитных сборов, а также спровоцировать судебные иски со стороны «Газпрома». Однако 17 июля премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что противоречия сняты. По его словам, на позицию Словакии повлияли переговоры с главой Еврокомиссией Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях по газу.

17-й пакет санкций ЕС был утвержден 20 мая, он ввел ограничения в отношении 189 танкеров теневого флота.