Монголия и Хорватия подписали документы о сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - Продолжается официальный визит министра иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордана Грлича Радмана в Монголию.

В ходе официального визита министра иностранных и европейских дел Республики Хорватия Гордана Грлича в Монголию были подписаны следующие документы о двустороннем сотрудничестве:

· «Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Республики Хорватия о международных автомобильных перевозках грузов и пассажиров»,

· Большое значение имеет развитие сотрудничества в дорожно-транспортной сфере двух стран, создание новых направлений в сфере транспорта и логистики, упрощение взаимоотношений между гражданами и предпринимателями, формирование правовых условий для расширения и развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

· «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных и европейских дел Хорватии»,

· Стороны договорились укреплять сотрудничество на международном и региональном уровнях, продвигать и продвигать инициативы двух стран, оказывать взаимную поддержку.

· «Меморандум о взаимопонимании между Департаментом лесного хозяйства Монголии и хорватской компанией Hrvatska šuma Ltd. о сотрудничестве в лесном секторе»,

· Стороны будут совместно развивать устойчивое и долгосрочное сотрудничество в лесном секторе, а также развивать устойчивое лесное хозяйство и лесоуправление. В рамках этого они будут обмениваться опытом в области посадки деревьев, лесоразведения и методов лесовосстановления для борьбы с опустыниванием и деградацией почв.

· «Меморандум о взаимопонимании между Монгольской национальной торгово-промышленной палатой и Хорватской торговой палатой»,

· Стороны будут стимулировать межпалатные связи, поддерживать идеи и инициативы предпринимателей и созидателей богатств, создавать благоприятные условия для сотрудничества между субъектами бизнеса, активизировать диалог.

источник: MiddleAsianNews

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