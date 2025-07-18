На большей части Казахстана в выходные ожидаются дожди

CentralAsia (KZ) - С 19 по 21 июля с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 19 июля на севере и в центре, 20 июля на востоке республики – сильные дожди, град, шквал.

К понедельнику на территорию Казахстана сместится северо-западный антициклон, который принесет постепенное прекращение осадков и понижение температур.

Также по республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе – с пыльной бурей. Ночью и утром на северо-западеи севере – туман.

Сильная жара в ближайшие три дня ожидается на западе и юго-западе страны – до +43 градусов, на северо-западе и востоке будет +40 градусов, а на юго-востоке +42 градуса.

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