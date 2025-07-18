В Казахстане Минздрав и МВД усилят охрану в больницах после нападений на врачей

CentralAsia (KZ) - В Казахстане зафиксированы новые случаи насилия в отношении медицинских работников. Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова выступила с обращением в социальных сетях. Она призывала граждан остановить агрессию против медиков.

В Караганде подверглась нападению медицинская сестра частной клиники. В Костанае жестоко избит молодой хирург урологического отделения областной больницы. Инцидент произошел из-за того, что пациент отказался ждать своей очереди. В результате врач получил тяжелые травмы, потерял сознание. Сейчас он находится в реанимации.

«Какой степени черствости и агрессии нужно достичь, чтобы поднять руку на человека, который каждый день спасает жизни? Очень жаль, что в мирное время врачи рискуют своей жизнью на рабочем месте. Это совершенно немыслимо и неприемлемо. Это преступление — десятки непринятых пациентов, десятки отложенных операций, это прямой удар по всей системе», — заявила Альназарова.

Министр отметила, что приемные покои и так являются зонами повышенного риска, а нападения на медработников недопустимы. Минздрав с МВД приняли решение усилить круглосуточные посты охраны в приемных покоях, детских больницах и перинатальных центрах. Также медицинские учреждения будут оснащены видеонаблюдением, тревожными кнопками и другими мерами безопасности.

Для спасения пострадавшего хирурга из Костаная будет организована транспортировка бортом санавиации в Национальный координационный центр экстренной медицины.

«Законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент. Такие действия должны расцениваться не как бытовой инцидент, а как угроза общественной безопасности», — подчеркнула Альназарова.

Министр призвала общество воспитывать уважение к труду медиков с детства и формировать культуру благодарности.

Сам инцидент произошел днем 17 июля. Хирург спустился в приемный покой после операции, чтобы принять пациентов. Мужчина, ожидавший приема в очереди, ударил врача, из-за чего тот потерял сознание. Хирург находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже нападающий снова обратился за медпомощью, однако впоследствии отказался от операции. При заполнении документов он указал причину отказа: «Не доверяю врачам, они злы на меня».

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