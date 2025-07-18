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Зной, пыль и жара. Синоптики рассказали, какой будет погода в Узбекистане в выходные

CentralAsia (UZ) -  В предстоящие выходные по Узбекистану сохранится аномально жаркая погода — в большинстве регионов температура воздуха днем превысит 40 градусов тепла. 

По данным синоптиков, с юга в республику продолжит поступать сухой и очень теплый воздух. В дневные часы температура составит 40-43 градуса жары, а в южных и пустынных районах — до 44-45 градусов тепла. Ночью по стране ожидается 24-27 градусов тепла.

Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется только на северо-западе. В Каракалпакстане и Хорезмской области в воскресенье воздух прогреется до 35-38 градусов. 

Местами по республике возможно усиление ветра до 13–18 метров в секунду с пыльным поземком. 

В Ташкенте сохранится преимущественно ясная, сухая погода. Днем температура поднимется до 43 градусов тепла.

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