Зной, пыль и жара. Синоптики рассказали, какой будет погода в Узбекистане в выходные

CentralAsia (UZ) - В предстоящие выходные по Узбекистану сохранится аномально жаркая погода — в большинстве регионов температура воздуха днем превысит 40 градусов тепла.

По данным синоптиков, с юга в республику продолжит поступать сухой и очень теплый воздух. В дневные часы температура составит 40-43 градуса жары, а в южных и пустынных районах — до 44-45 градусов тепла. Ночью по стране ожидается 24-27 градусов тепла.

Наиболее ощутимое понижение температуры прогнозируется только на северо-западе. В Каракалпакстане и Хорезмской области в воскресенье воздух прогреется до 35-38 градусов.

Местами по республике возможно усиление ветра до 13–18 метров в секунду с пыльным поземком.

В Ташкенте сохранится преимущественно ясная, сухая погода. Днем температура поднимется до 43 градусов тепла.