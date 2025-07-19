В Британии обнаружили гигантскую обувь времен Римской империи: ученые выясняют, кто был его владельцем

Самая большая кожаная подошва, найденная в форте Магна, имеет длину около 12,8 дюймов (32,6 см). Фонд Виндоланда

CentralAsia (CA) - В Великобритании археологи обнаружили гигантскую обувь, которую носили защитники римского форта в первых веках нашей эры.

Оно соответствует современному 46-му размеру и существенно превышает средний размер обуви, присущий тогдашним людям. Поэтому археологи выясняют, кем были загадочные защитники форта, пишет CNN.

Укрытие с обувью обнаружили на руинах военного форта Магна вдоль Адрианового вала – каменного барьера протяженностью 117 километров, когда-то защищавшего северо-западный периметр Римской империи от вторжения.

Обувь изготовили из толстых слоев коровьей кожи, скрепленных железными гвоздями. Туфли имеют длину более 30 сантиметров, что соответствует современному 46-му размеру.

Это существенно превышает средний размер ноги жителей Римской империи. Известно, что в соседнем форте вдоль этого же Адрианового вала также была найдена старинная обувь, но она соответствовала современному 39-му размеру.

«Мы искали много объяснений. Например, возможно, это была их зимняя обувь, или люди набивали ее, одевая дополнительные носки. Но поскольку впоследствии мы нашли больше таких ботинок, мы подумали, что это были просто люди с очень большими ступнями», – рассказала старшая археологиня Рэйчел Фрейм, руководившая раскопками.

Форт Магна был построен около 85 года нашей эры. Каждые несколько лет здесь сменялись охранники. Археологи нашли записи на стенах форта, указывающие, что здесь были лучники с территории современной Сирии, солдаты из Хорватии и Сербии, а также из Нидерландов. Но продолжительность пребывания каждой группы в крепости остается неизвестной.

Вероятно, войска часто покидали форт и убегали в отдаленные регионы, поэтому в спешке бросали обувь, одежду и другие вещи в окружающие окопы.

Археологи считают, что кожаные подошвы туфель из Магны хранились тысячи лет в земле благодаря давним техникам дубления – мастера того времени использовали измельченное растительное вещество для создания водо- и термостойкого покрытия.

Чтобы узнать больше о владельцах туфель, специалисты будут исследовать обувь на наличие каких-либо признаков износа. Также для моделирования ног тогдашних людей будут использовать отпечатки, оставшиеся в обуви.

Раскопки в форте Магна продолжаются. Археологи надеются, что они помогут лучше понять, какими были люди, жившие в этом регионе в первые века нашей эры.