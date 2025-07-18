Пожар на горнолыжном курорте Турции, где погибли 78 человек: Суд вынес промежуточное решение

CentralAsia (CA) - 17 июля суд в турецкой провинции Болу огласил промежуточные решения по делу о пожаре, который произошел в январе в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая. Об этом сообщает Hurriet.

Процесс начался 7 июля, слушания проходят в спортивном зале местной школы, переоборудованном под зал суда, чтобы вместить более 200 потерпевших, 32 обвиняемых и многочисленных представителей прессы и общественности. Среди обвиняемых — владельцы отеля, руководящий состав, сотрудники департамента пожарной безопасности, а также внешние подрядчики, отвечавшие за аудит.

На заседании 17 июля суд санкционировал арест пожарного Ирфана Аджара, принимавшего участие в проверках отеля до трагедии. Владелец кафе на территории отеля Ибрахим Полат и еще трое фигурантов дела переведены под домашний арест сроком на четыре месяца. Арест владельца отеля Халита Эргюля, его супруги и дочерей, входящих в совет директоров компании, продлен, их прошения об освобождении суд отклонил.

Следующее заседание назначено на 22 сентября. Отмечается, что 13 из 32 обвиняемых могут получить наказание сроком до 1998 лет тюремного заключения каждый по обвинениям в умышленном или условно-умышленном убийстве.

Во время слушаний были показаны записи с камер видеонаблюдения, сделанные на седьмом этаже отеля в момент начала пожара. На видео запечатлен генеральный директор отеля Эмир Арас, который, заметив возгорание, покидает номер, осматривает коридор, возвращается за своей семьей и менее чем за минуту уходит с женой и детьми, не предупредив гостей или персонал. Просмотр этих кадров вызвал бурную реакцию в зале — родственники погибших выкрикивали обвинения в адрес руководства отеля.

«Я испытываю глубокое сожаление и раскаяние. Не прошу освобождения и признаю свою вину, несмотря на отсутствие злого умысла», — сказал Арас в суде.

В качестве потерпевшего выступил руководитель ресепшена Аднан Карадайи, который также находился в отеле в момент инцидента. По его словам, после звонков от коллег он покинул номер и попытался направить людей к аварийному выходу в условиях плотного дыма. Сторона потерпевших заявила, что он мог бы предупредить большее число постояльцев, и потребовала его ареста. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на недостаточность доказательств.

Пожар в отеле Grand Kartal вспыхнул в ночь на 21 января текущего года в ресторанной части здания на высоте 2200 метров. На момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. Персонал начал эвакуацию, когда огонь стал заметен. Некоторые постояльцы пытались спастись, связывая простыни и спускаясь по ним из окон 12-этажного деревянного здания. Пожарные прибыли через 40-45 минут после вызова, но, поскольку конструкция здания была деревянной, огонь распространился очень быстро. В результате погибло 78 человек, включая 36 детей, еще 133 получили ранения. 22 января было объявлено в Турции днем национального траура.