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В Таджикистане ожидается аномальная жара: температура поднимется до +46°C
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (TJ) -  С 19 по 23 июля в Таджикистане ожидается повышение температуры воздуха до 46°C. По данным Агентства по гидрометеорологии страны, в этот период температура воздуха составит:

- в долинах Хатлонской области  +41…+46°C,

- в долинных районах республиканского подчинения   +39…+44°C,

- в долинах Согдийской области   +38…+43°C,

- в предгорных и горных районах  +35…+40°C,

- в Дарвазском районе температура может достигать +41…+43°C.

Как отметили в Агентстве по гидрометеорологии,  продолжительная жара и таяние снега повышают риск возникновения гляциальных селей в западных районах ГБАО и других горных районах. Это может привести к подъему уровня воды в горных реках и создать угрозу для населения и инфраструктуры.

Гидромет рекомендует населению быть осторожными и соблюдать меры предосторожности, особенно в горных и предгорных районах.

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