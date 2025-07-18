В Таджикистане ожидается аномальная жара: температура поднимется до +46°C

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (TJ) - С 19 по 23 июля в Таджикистане ожидается повышение температуры воздуха до 46°C. По данным Агентства по гидрометеорологии страны, в этот период температура воздуха составит:

- в долинах Хатлонской области +41…+46°C,

- в долинных районах республиканского подчинения +39…+44°C,

- в долинах Согдийской области +38…+43°C,

- в предгорных и горных районах +35…+40°C,

- в Дарвазском районе температура может достигать +41…+43°C.

Как отметили в Агентстве по гидрометеорологии, продолжительная жара и таяние снега повышают риск возникновения гляциальных селей в западных районах ГБАО и других горных районах. Это может привести к подъему уровня воды в горных реках и создать угрозу для населения и инфраструктуры.

Гидромет рекомендует населению быть осторожными и соблюдать меры предосторожности, особенно в горных и предгорных районах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения