Казахстанский дипломат в ОАЭ избивал жену: Сакена Мамаша осудили на шесть лет

Сакен Мамаш

CentralAsia (KZ) - Бывший советник посла Казахстана в ОАЭ Сакен Мамаш признан виновным в истязании своей супруги и приговорен к шести годам лишения свободы. Такой приговор вынес в пятницу судья Межрайонного суда по уголовным делам Астаны Артур Абдыханов, пишет «Власть.kz».

«Признать Сакена Мамаша виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса РК (истязание) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - сказал Абдыханов.

Кроме того, по решению суда, на основании ст. 49 УК РК, Мамаш лишен дипломатического ранга советника первого класса.

В начале мая 2024 года Карина Мамаш, супруга советника посла Казахстана в ОАЭ, обвинила своего мужа в систематических избиениях на протяжении почти 10 лет. Вскоре после ее заявления Сакен Мамаш был отозван в Казахстан, где правоохранительные органы начали расследование его действий.

В конце июня 2024 года Мамаш получил 15 суток административного ареста за избиение сестры своей супруги. В октябре прошлого года Карина Госман объявила о разводе.

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