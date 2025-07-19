Монгольские баскетболистки одержали победу над сборной Казахстана на Кубке Азии-2025. Видео

CentralAsia (MNG) - Женская сборная Монголии продемонстрировала свой непревзойдённый дух команды, одержав победу над сборной Казахстана в дивизионе B Кубка Азии, который проходит в китайском Шэньчжэне. Благодаря этой победе наша сборная вышла в полуфинал соревнований.

Лидерство на площадке взяла на себя Нандинхусэл Нямдорж, оформившая 19 очков — лучший показатель в матче. Следом за ней следуют Ариунцэцэг Бат-Эрдэнэ — 17 очков, Хулан Онолбаатар — 15 очков и Болор-Эрдэнэ — 10 очков.

Первую половину матча наша сборная завершила с перевесом в 15 очков, или 50-35. Игра закончилась со счетом 78-70.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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