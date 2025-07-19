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Израиль и Сирия договорились о прекращении огня

CentralAsia (CA) -  Спецпредставитель США по Сирии Том Баррак сообщил, что Израиль и Сирия договорились о прекращении огня в провинции Эс-Сувейда. По его словам, стороны достигли соглашения при поддержке США, Турции, Иордании и других ближневосточных стран.

«Мы призываем друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и вместе с другими меньшинствами построить новую и единую сирийскую идентичность»,— написал Том Баррак в соцсети X.

В середине июля в сирийской провинции Эс-Сувейда начались столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. 15 июля власти Сирии ввели войска в регион. Израиль выступил в защиту друзской общины и нанес удары по сирийской бронетехнике. 16 июля ЦАХАЛ нанес авиаудар по зданию Генштаба ВС Сирии в Дамаске.

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