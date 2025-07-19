18-й пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу

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CentralAsia (CA) - В силу вступил 18-й пакет санкций ЕС в отношении России. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо.

В числе физлиц, попавших под санкции, указаны:

гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров;

замглавы министерства культуры Крыма Ольга Бурова;

и.о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов;

акционер «ФосАгро» Татьяна Литвиненко;

бывший глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В перечне также указаны в том числе граждане Китая, Индии и Ирана. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы в Европе замораживаются.

Среди попавших под санкции юрлиц среди прочих указаны НПП «Рубин», ООО «Аэроскан», АО «Полимер», Московский механический завод специальной техники. В списке также указаны китайские и индийские компании.