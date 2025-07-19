18-й пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу
- Азия и мир, экономика
- 13:17, 19 июля 2025
- Просмотров: 1511
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В силу вступил 18-й пакет санкций ЕС в отношении России. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо.
В числе физлиц, попавших под санкции, указаны:
- гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров;
- замглавы министерства культуры Крыма Ольга Бурова;
- и.о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов;
- акционер «ФосАгро» Татьяна Литвиненко;
- бывший глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.
В перечне также указаны в том числе граждане Китая, Индии и Ирана. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы в Европе замораживаются.
Среди попавших под санкции юрлиц среди прочих указаны НПП «Рубин», ООО «Аэроскан», АО «Полимер», Московский механический завод специальной техники. В списке также указаны китайские и индийские компании.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.