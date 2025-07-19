экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
18-й пакет санкций ЕС в отношении России вступил в силу
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В силу вступил 18-й пакет санкций ЕС в отношении России. Ограничения затронули 18 физлиц и 41 юрлицо.

В числе физлиц, попавших под санкции, указаны:

  • гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров;
  • замглавы министерства культуры Крыма Ольга Бурова;
  • и.о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов;
  • акционер «ФосАгро» Татьяна Литвиненко;
  • бывший глава Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В перечне также указаны в том числе граждане Китая, Индии и Ирана. Всем им запрещен въезд на территорию ЕС, а их активы в Европе замораживаются.

Среди попавших под санкции юрлиц среди прочих указаны НПП «Рубин», ООО «Аэроскан», АО «Полимер», Московский механический завод специальной техники. В списке также указаны китайские и индийские компании.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com